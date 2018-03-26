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أوكرانيا تطرد 13 دبلوماسيًا روسيًا على خلفية "قضية سكريبال"

03:34 م الإثنين 26 مارس 2018
أوكرانيا تطرد 13 دبلوماسيًا روسيًا على خلفية "قضية سكريبال"

القاهرة – (مصراوي):
أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، اليوم الاثنين، طرد 13 دبلوماسيا روسيا من بلاده على خلفية ما يعرف بـ"قضية سكريبال".

ونشر الرئيس الأوكراني على حسابه في موقع "فيسبوك": "ردا على الهجوم الكيميائي… في سالزبوري، وبروح التضامن مع شركائنا البريطانيين وحلفائنا من خلف الأطلسي، وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي، اتخذت أوكرانيا قرارا بطرد 13 دبلوماسيا من تلك القلة المتبقية على أراضيها. وكما هو معروف، فإن علاقاتنا الدبلوماسية مع روسية مجمدة عمليا"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

جاء ذلك على خلفية اتهام روسيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب في مدينة سالزبري البريطانية، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي صعد نبرته بوضوح ضد موسكو خلال قمته التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأعلن أنه من المحتمل للغاية أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم على العميل الروسي-البريطاني المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري بإنجلترا.
وقرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي استدعاء سفير الاتحاد من موسكو للتشاور في بروكسل، وهي خطوة تعتبر إشارة احتجاج ومؤشرا على توترات دبلوماسية.

طرد الدبلوماسيين الروس أوكرانيا الرئيس الأوكراني العميل الروسي سيرجي سكريبال بيترو بوروشينكو

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