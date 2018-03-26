رفيقة منفذ الاعتداء في فرنسا مدرجة على قوائم الأمن للتطرف

(أ ف ب):

أفادت مصادر متطابقة الاثنين أن رفيقة رضوان لقديم، منفذ الاعتداء الذي أوقع أربعة قتلى الجمعة في جنوب غرب فرنسا، مدرجة على قوائم أجهزة الأمن الفرنسية للتطرف.

وقال مصدر مطلع على التحقيق ومصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن الشابة البالغة من العمر 18 عاما والتي أوقفت رهن التحقيق بعد العملية، مدرجة على قوائم "أمن الدولة" وكانت أجهزة الاستخبارات تراقبها.

كما أن رضوان لقديم كان مدرجا على قوائم "أمن الدولة" وكان مراقبا من أجهزة الاستخبارات منذ 2014، غير أن مدعي عام باريس فرنسوا مولينس أفاد أنه لم يتم رصد أي "مؤشر سابق يمكن أن يوحي بانتقاله لتنفيذ عمل إرهابي".

وقتل المهاجم، وهو فرنسي من أصل مغربي عمره 25 عاما، برصاص قوات الامن بعد هجوم دام بدأ في كركاسون وانتهى داخل سوبرماركت في تريب البلدة القريبة حيث احتجز عدة اشخاص رهائن.

وأوقفت رفيقته مساء الجمعة كما اعتقل شاب في الـ17 من العمر هو صديق للقاتل ليل الجمعة السبت، وتم تمديد فترة توقيفهما.

وكان مصدر قضائي أفاد فرانس برس الأحد أنهما يردان على أسئلة المحققين خلال استجوابهما، مشيرا إلى أن الفتاة "تبدي مؤشرات تطرف".

ويسعى المحققون لمعرفة أسباب انتقال المهاجم إلى تنفيذ الاعتداء والكشف عن أي متواطئين محتملين.