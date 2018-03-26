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    الرئيس الألماني يختتم زيارته للهند

    11:31 ص الإثنين 26 مارس 2018
    الرئيس الألماني يختتم زيارته للهند

    الرئيس الألماني فرانك فالتر

    نيودلهي - (د ب أ):

    اختتم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، زيارته للهند التي استغرقت خمسة أيام مغادرا إلى ألمانيا.

    وكان شتاينماير التقى خلال زيارته الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ورئيس وزرائه ناريندرا مودي.

    ودعا شتاينماير الهند إلى العمل مع ألمانيا من أجل تجارة عالمية حرة وحماية البيئة والمناخ.

    كما لفت شتاينماير انتباه الاتحاد الأوروبي وألمانيا إلى أن الهند تستحق المزيد من الاهتمام.

    وفي خطابه لدى إحدى أكبر الجامعات في الهند في نيودلهي دعا شتاينماير الطلاب الهنود إلى زيارة ألمانيا، منوها إلى أن زيارة الجامعات الألمانية أصبحت على الصعيد اللغوي أسهل كثيرا من ذي قبل في ظل وجود العديد من الدورات الدراسية بالإنجليزية في الوقت الراهن هناك.

    كما زار شتاينماير أحد المعابد البوذية، وشارك في احتفال للهندوس، وزار مسجدا للمسلمين ومعبدا للسيخ، كما التقى ممثلين عن المجتمع المدني.

    الهند فرانك فالتر شتاينماير ألمانيا رام ناث كوفيند

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