هجوم وحشي .. حارس أمن يعتدي على معاق في سوبرماركت (فيديو)

وكالات

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتداء حارس أمن عنيف على رجل معاق داخل سوبرماركت، إذ ضربه الحارس بقبضة يده على وجهه؛ ما أفقده وعيه.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، رصدت كاميرات المراقبة الهجوم الوحشي عند مدخل السوبرماركت، حيث يمكن رؤية الضحية لحظة مهاجمته من قبل حارس الأمن وطرحه أرضًا".

ووفقًا للصحيفة، فإن "الرجل المعاق فقد وعيه وسقط على الأرض، لكن الحارس الشرس لم يكتف بذلك، فقام بضربه بواسطة قدمه على صدره قبل أن ينتهي المقطع المستفز".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الفيديو الذي تم تصويره في منطقة "كيلانتان" شمال غرب ماليزيا، أثار غضب رواد الإنترنت، شاهده نحو 600 ألف شخص”.

من جانبها، لم توضح السلطات إصابات الضحية ولم تذكر اسمه، لكنها أشارت إلى أن الجاني تم اعتقاله وأن التحقيقات جارية معه.