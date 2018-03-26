​ممثلة أفلام إباحية: تعرضت لضغوط لتوقيع اتفاق للصمت عن علاقتي الجنسية مع ترامب

واشنطن- (د ب أ):

قالت ممثلة الافلام الإباحية، التي تزعم أنها كانت تقاضت رشوة مالية كي تبقى صامتة بشأن ممارستها للجنس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أكثر من 10 سنوات، إنها تعرضت لضغوط لتوقيع الاتفاق.

وقالت ستورمي دانيلز ، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إنه لم يكن هناك أي عنف جسدي، لكنها كانت تعتقد أنه ستكون هناك بعض التداعيات القانونية في حال عدم توقيعها على الاتفاق.

وتابعت كليفورد في مقابلة مع برنامج (60 دقيقة) مساء الأحد، "في الواقع، كانت الجملة المستخدمة بالضبط هي: "يمكنهم أن يجعلوا من حياتك جحيما بطرق مختلفة".

وأضافت أنها تعتقد أن الشخص الذي كان بإمكانه فعل ذلك هو مايكل كوهين، محامي ترامب. لكن كوهين ينفى قيامه بتهديد كليفورد. وكان المال الذي قدمه كوهين إليها موضوع شكاوى إلى وكالات حكومية تزعم أنها كانت مساهمة غير قانونية إلى حملة ترامب الانتخابية.