أبرز التصريحات العالمية: حرب كلامية بين زعيم الحوثيين ومسؤول إماراتي
12:24 ص الإثنين 26 مارس 2018
إعداد - عبدالعظيم قنديل:
قال عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله الحوثية إن جماعته قادمة للعام الرابع بمنظوماتها الصاروخية "المتطورة والمتنوعة التي تخترق كل أنواع أنظمة الحماية الأمريكية"، في المقابل اعتبر وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن تهديدات عبدالملك الحوثي "فارغة".
الحوثيين عبدالملك الحوثي أنور قرقاش وزيرة العدل الألمانية فيسبوك حزب العمال الكردستاني أردوغان واشنطن باراك أوباما
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