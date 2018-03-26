​"العربية": وفاة مصري مقيم بالسعودية جراء شظايا صواريخ الحوثيين

القاهرة- مصراوي:

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفاة مصري جراء الشظايا التي خلفها اعتراض الصوايخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون مساء الأحد.

وقال المالكي في تصريحات نقلتها موقع قناة "العربية. نت"، أن الدفع الجوي السعودي دمر 7 صواريخ حوثية أطلقت على السعودية ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضها جميعًا وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأوضح المالكي، أن الصواريخ أدى لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية وحتى إعداد هذا البيان استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية للأعيان المدنية.

وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، ألقى خطابًا قبل ساعات في ذكرى بدء عاصفة الحزم بقيادة السعودية قبل ثلاث سنوات في اليمن.

واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وطردوا منها انصار الرئيس المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي.

وقالت المملكة إن الهدف من عاصفة الحزم هو إعادة الشرعية إلى اليمن، من الحوثيين المدعومين من إيران.

وتسببت الحرب بين الطرفين في أكبر أزمة إنسانية في المنطقة وبات اليمن على حافة مجاعة، بحسب منظمة الأمم المتحدة.

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