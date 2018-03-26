قناة إسرائيلية: أردوغان يسعى إلى استعادة الإمبراطورية العثمانية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قال تقرير للقناة السابعة الإسرائيلية "عروتس شيفع"، الأحد، إن الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان استغل انتصار قواته في مدينة عفرين ليمارس مزيدًا من الضغط على الأكراد في سوريا والعراق.

وبحسب التقرير، يرى المراقبون في تركيا الآن أن عملية "غصن الزيتون" تعد مؤشر آخر على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على استعادة الإمبراطورية العثمانية التي شملت مناطق في سوريا والعراق مثل سنجار وعفرين.

كما أشارت القناة الإسرائيلية إلى نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص نتيجة للهجوم التركي الذي انتهى بشكل مفاجئ بعد أن قرر الأكراد عدم الانخراط في حرب المدن وغادروا عفرين تحت غطاء قوافل مدنية، فضلًا عن ظهور تقارير إعلامية تتحدث عن نهب قوات أردوغان للمدينة السورية بعد سقوطها.

وكان الجيش التركي قد أعلن، أمس السبت، فرض السيطرة الكاملة على مدينة عفرين، التي كانت تخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية.

وبدأت تركيا في 20 يناير الماضي عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون"، لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من عفرين. وتقول الحكومة التركية، إن هذه الميليشيا ترتبط بحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي يقاتل من أجل استقلال الأكراد في جنوب شرق تركيا منذ ثلاثة عقود، وتعده أنقرة منظمة إرهابية.

وقالت وسائل إعلام عربية إن الجنود الأتراك اقتحموا المتاجر وسرقوا الطعام ولكن أيضا بضائع أخرى وحتى عددًا من الدراجات النارية.

وألمح التقرير إلى تزايد المخاوف من أن أردوغان لن يتوقف عن تدخله في سوريا بعد سقوط عفرين، حيث سيحاول "السيطرة" على أجزاء أخرى من سوريا والعراق، علمًا بأن حزب العمال الكردستاني لديه موطئ قدم في منطقة سنجار.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن تحرك القوات التركية تجاه مدينة "منبج"، التي تستضيف قوات أمريكية، من شأنه أن يضع الجيش التركي ضد حلف شمال الأطلسي، خاصة بعد أن الولايات المتحدة تعهدت بعدم الانسحاب من "منبج"، حيث يصف الرئيس التركي المقاتلين الأكراد بـ"الإرهابيين" على غرار إضفائه الشيطانية على خصومه داخل تركيا.

ووفقًا لـ"القناة السابعة" الإسرائيلية، من المتوقع ألا يقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتوصل إلى حل وسط مثلما فعل سلفه ريكس تيلرسون الذي توسط في الشهر الماضي في صفقة مع أردوغان بشأن السيطرة المشتركة على منبج، لاسيما وأن بومبيو ليس من محبي أردوغان ويصف النظام التركي بأنه "دكتاتورية إسلامية".

وذكرت مصادر غير مؤكدة لوكالة أنباء فارس الإيرانية "اقتربت القوات التركية من المناطق القريبة من مدينتي نوبل والزهراء التي تخضع لسيطرة الجيش السوري الآن".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاحد، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني".

وبعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمال العراق، نفى الجيش العراقي عبور أي قوات أجنبية إلى المنطقة.

يذكر أن تركيا أطلقت في 10 مارس الجاري عملية عسكرية في شمال العراق تهدف إلى تدمير معسكرات "حزب العمال الكردستاني" وأدخلت وحدات من قواتها البرية إلى البلاد تعمل بالتزامن مع الغارات الجوية من الطيران الحربي التركي.

وقالت تركيا قبل ذلك إنها تنوي شن عملية عسكرية ضد "حزب العمال" بالتعاون مع الحكومة في بغداد، لكن الأخيرة لم تؤكد هذه المخططات.

ويشير التقرير إلى أن الديكتاتور التركي يشن "حرباً شخصية" ، كما قال أحد المراقبين، ضد الأكراد الذين حلموا بإنشاء دولة مستقلة حتى قبل أن خروج الاستعمار من الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى.