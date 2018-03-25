مصدر حكومي كردي يؤكد وجود تحركات تركية باتجاه سنجار

سنجار - (د ب أ):

أكد مصدر حكومي كردي في سنجار اليوم الأحد الأنباء التي ترددت عن وجود تحركات للجيش التركي باتجاه الحدود السورية العراقية استعدادا لشن هجوم على منطقة سنجار 120كيلومترا غربي الموصل.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) إن "طائرات حربية تركية تحلق في سماء المنطقة وتطلق قنابل مضيئة باستمرار دون القيام بالقصف حتى الآن".

وأكد أن "مسلحي حزب العمال الكردستاني مازالوا موجودين في سنجار وأن هناك تحركات بين صفوف المسلحين لكنهم لم يغادروا المنطقة لحد الان، فضلا عن انتشار مكثف للقوات العراقية في سنجار".

وتابع أن "التهديدات والتحركات التركية تسببت بانتشار الخوف والهلع ببن الاهالي العائدين الى المنطقة".

وأكد المصدر أن "هناك معلومات تفيد بأن الهجوم العسكري التركي على منطقة سنجار بات وشيكا".

وحمل المصدر الحكومة العراقية "مسؤولية ما يجري في المنطقة، مشيرا إلى أنه "كان بإمكان الحكومة العراقية إجبار مسلحي حزب العمال على الخروج من سنجار لإبعاد المشاكل عن أهالي المنطقة".

کان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن اليوم أن تركيا بدأت بعملية عسكرية في سنجار ضد الحزب العمال الكردستاني.