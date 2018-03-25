وزير خارجية الحكومة المؤقتة الليبية يعلن استقالته

اللقاهرة - (د ب ا):

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة الليبية محمد الهادي الدايري، أنه تقدم باستقالته من منصبه، في الرابع من الشهر الجاري.

واوضح الدايري ،في بيان تلقته"بوابة الوسط"،اليوم الأحد، أن الاستقالة تأتى بعد تيقنه من عدم جدوى استمراره في مهامه التي عرقلها رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني نظرًا لوجود خلافات حول الخطاب السياسي والدبلوماسي الموجه للعالم الخارجي"، بحسب موقع "بوابة الوسط".

وقال "إنني لأعاهد أبناء شعبنا الأبي بالاستمرار في كنف مشروع الدولة الوطنية، دولة القانون والمؤسسات، في الوقت الذي أحيي فيه مجددًا الجيش الوطني الليبي، قيادة وضباطًا وجنودًا، علي تضحياتهم في سبيل الوطن في معركته ضد الاٍرهاب الظلامي وجهودهم المضنية لتوحيد مؤسستنا العسكرية، الركيزة الأساسية لأي استقرار سياسي لوطننا الحبيب".

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته..