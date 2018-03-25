"العربية": غارات إسرائيلية ضد حزب الله في بعلبك.. و"الميادين" تنفي

مصراوي - وكالات

نقلت قناة العربية الحدث، اليوم الإثنين، أن الحدود السورية اللبنانية شهدت انفجارات كبيرة. وأشارت في خبر لاحق أنها غارة إسرائيلية ضد مواقع لحزب الله في مدينة بعلبك شرق لبنان.

وهو الأمر الذي أبرزته أيضًا قناة سكاي نيوز، والتي كتبت عبر موقعها "انفجار على الحدود السورية شرقي لبنان".

بينما نفت قناة الميادين المقربة من حزب الله الأمر، ونقلت عن "مصادرها المقربة" أنه "لا صحة للأنباء عن قصف إسرائيلي لمراكز لحزب الله في السلسلة الحدودية اللبنانية السورية".

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارات سابقة في سوريا، وفيما أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة من طراز "إف -16" إسرائيلية.

وهددت إسرائيل مرارًا أنها لن تسمح بتغلغل النفوذ الإيراني بالقرب من حدودها، في إشارة إلى قوات الحرس الثوري وقوات حزب الله اللبناني التي تقاتل في سوريا مع حكومة بشار الأسد ضد المعارضة المسلحة وتنظيم داعش الغرهابي.