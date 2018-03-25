القضاء الألماني يمدد حبس تونسي متهم بالتحضير لهجوم لصالح داعش

فرانكفورت - (د ب أ):

أعلنت المحكمة الابتدائية في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الأحد عن تمديد حبس تونسي يُعْتَقَد أنه حضر لشن هجوم في ألمانيا لصالح تنظيم داعش، في سجن الترحيلات.

وأوضحت المحكمة أن قرارها بتمديد حبس التونسي إلى الثامن والعشرين من يونيو المقبل، جاء بناء على طلب من السلطات في مدينة فرانكفورت.

وكان قد تم القبض على التونسي في فبراير الماضي خلال حملة أمنية.

وحسب بيانات المحكمة، فإنه لم يمكن ترحيل هيكل إس. حتى الآن، لاستشكاله على الترحيل وتقديمه طلبا للحصول على حماية قانونية ولم يتم البت في الطلب حتى الآن.

وأشارت توقعات المحكمة إلى أنه من الممكن إتمام عملية الترحيل بحلول نهاية يونيو المقبل.