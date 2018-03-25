انفجار سيارة مفخخة قرب مقر البرلمان الصومالي و"الشباب" تعلن مسئوليتها

مقديشيو - (أ ش أ)

أعلنت حركة الشباب، اليوم الأحد، مسئولتها عن انفجار سيارة مفخخة قرب مقر البرلمان الصومالي.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت مقتل أربعة أشخاص على الأقل بالإضافة إلى سائق السيارة في هذا الانفجار، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وصرح "محمد حسين" ضابط بارز بالشرطة بأن السيارة المفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش بعدما أوقف الجنود السيارة، مشيرا إلى أن جنديين من بين الضحايا بينما أصيب حوالي عشرة أشخاص آخرين.

ويأتي الانفجار عقب ثلاثة أيام من مقتل 17 شخصًا على الأقل وإصابة 10 آخرين في انفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من فندق "واهلية" في العاصمة الصومالية مقديشيو.