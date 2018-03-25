الخارجية تطالب بريطانيا بإبلاغها بتطورات التحقيقات في مقتل مريم عبدالسلام

القاهرة - (أ ش أ):

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، بأنه بناء على تكليف من الوزير سامح شكري، استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير عمرو رمضان، صباح اليوم الأحد، السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن.

وأضاف المستشار أبوزيد، في بيان، أن السفير عمرو رمضان أكد للسفير البريطاني موقف الحكومة المصرية الراغب في التعرف بشكل مفصل على التقدم المحرز على صعيد التحقيق في مقتل المواطنة مريم عبدالسلام والدافع وراء الاعتداء عليها، وذلك لضمان إلقاء القبض على المسئولين عن هذا الاعتداء وتوقيع العقاب اللازم عليهم.

كما أكد مساعد وزير الخارجية، خلال اللقاء، أهمية الإسراع بإجراءات الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة بشكل دقيق وموافاة الجانب المصري بالتقارير الطبية الخاصة بالفقيدة منذ نقلها إلى المستشفى فور الاعتداء عليها.

وكشف المستشار أبوزيد عن أن الوزير سامح شكري كان قد وجه القنصلية العامة المصرية في لندن منذ بضعة أيام بتكليف خبير مستقل بمتابعة أعمال الطب الشرعي البريطاني، وإعداد تقرير مستقل عن أسباب الوفاة لموافاة الجانب المصري به في أسرع وقت.

وأضاف أن القنصلية العامة المصرية في لندن، والسفارة المصرية، على تواصل دائم مع أسرة الفقيدة والمحامي الخاص بها لمتابعة كل تفاصيل القضية لضمان الحصول على كل حقوق المواطنة ومحاسبة الجناة وأي مسئول يثبت تقصيره في توفير الرعاية الطبية اللازمة لها.