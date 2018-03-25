وزير الخارجية الأردني يبحث مع وفد أمريكي العلاقات الثنائية

عمان - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع فد من الكونجرس الأمريكي برئاسة زعيمة الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة والمستجدات الإقليمية.

وتناول اللقاء بحث التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه جهود حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، إضافة إلى الأزمة السورية والحرب على الإرهاب.

وأكد الصفدي ،خلال اللقاء،عُمق العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة على عدد من الصعد، معربًا عن تثمين بلاده للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، خصوصًا الدعم الاقتصادي الذي تأطر في مذكرة التفاهم التي ستضمن مساعدات أمريكية يبلغ حدها الأدنى مليارا و275 مليون دولار أمريكي سنويًا لمدة خمس سنوات.

من جهتها، ثمنت بيلوسي دور العاهل الأردني وجهوده في بناء السلام والأمن والاستقرار ومكافحة آفة الإرهاب، مشددة على استمرار دعم الأردن شريكًا استراتيجيًا.