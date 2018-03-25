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العراق ينفي وجود حركة لقوات أجنبية عبر حدوده الشمالية

06:46 م الأحد 25 مارس 2018
العراق ينفي وجود حركة لقوات أجنبية عبر حدوده الشمالية

بغداد - (د ب أ):

نفى العراق، مساء اليوم الأحد، وجود أي حركة لقوات أجنبية عبر الحدود العراقية في محافظة نينوى وقضاء سنجار اقصى شمال غربي العراق.

ونقل المركز الإعلام الأمني عن قيادة العمليات المشتركة عدم "وجود أي حركة لقوات أجنبية عبر الحدود العراقية وتؤكد قيادة العمليات أن الوضع الامني في نينوى وسنجار والمنطقة الحدودية تحت سيطرة القوات العراقية ولا صحة لعبور قوات عبر الحدود العراقية إلى تلك المناطق".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن قبل قليل أن العمليات العسكرية بدأت في سنجار شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري بولاية طرابزون (شمال شرق تركيا): "قلنا إننا سندخُل سنجار أيضًا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك".

كان الرئيس التركي قد هدد الاثنين الماضي بأن بلاده قد توسّع عملياتها العسكرية ضد المتشددين الأكراد في مناطق أخرى بشمال سورية وشمال العراق.

العراق نينوى سنجار أردوغان تركيا

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