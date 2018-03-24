الكرملين: روسيا تعاني عدوانية الدول الأوروبية بسبب قضية سكريبال

موسكو (أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن موسكو منزعجة مما وصفه بـ "عدم القدرة على التنبؤ والعدوانية" التي تعبر عنها دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بـ (قضية سكريبال)، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية.

وقال بيسكوف - في تصريح بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية -: "بالطبع إنه أمر مزعج للغاية أن يكون لدينا مثل هؤلاء الشركاء غير المتوقّعين والعدوانيين، لكن مع ذلك، هذا هو الواقع الموجود.. هنا بالطبع، لا يمكننا التباطؤ في إيصال موقفنا تجاه زملائنا في أوروبا".

وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي، أوصى - في وقت سابق اليوم - الرئيس دونالد ترامب بطرد الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية تسمم سكريبال.

ولا يزال سكريبال (66 عاما) وابنته، في حالة حرجة داخل مستشفى بريطاني، منذ أن عثر عليهما في غيبوبة على مقعد في منطقة (سالسبيري) في بريطانيا، إذ تقول الحكومة البريطانية إنهما تعرضا لتسميم بغاز للأعصاب من نوع طورته روسيا، وهي اتهامات تنفيها الأخيرة.