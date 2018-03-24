الشرطة النيجيرية: بوكو حرام ستطلق سراح فتاة أخرى

أبوجا (أ ش أ)

أعلنت الشرطة النيجيرية أن مسلحي (بوكو حرام) سيطلقون سراح فتاة أخرى اختطفت الشهر الماضي في "دابشي" بشمال شرقي البلاد.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم السبت أن مسؤولاً كبيراً بالشرطة النيجيرية قد ألغى زيارته المقررة إلى "دابشي" لتجنّب التدخل في إطلاق سراح الفتاة ، مشيراً إلى أن تشديد الإجراءات الأمنية هناك من المحتمل أن يضر بالعملية ، وأضافت الشبكة أن الشرطة النيجيرية لم تعلن عن موعد إطلاق سراح الفتاة.

ونقلت الشبكة عن والد الفتاة تأكيده إلى وسائل إعلام أجنبية سماعه بأن ابنته في الطريق إلى دابشي.

يُشار إلى أن جماعة (بوكو حرام) قد هاجمت دابشي يوم 19 فبراير واختطفت 111 طالبة مدرسية ، وأطلقت سراح 105 منهم يوم الأربعاء الماضي ، وبذلك لم يتبق سوى هذه الفتاة بعد أنباء متواترة حول وفاة 5 فتيات أخريات.