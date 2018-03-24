مصدر أمني عراقي: ضبط 20 عنصرًا من تنظيم داعش في الموصل

الموصل (د.ب.أ)

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم السبت، إلقاء القبض على 20 من عناصر تنظيم (داعش) في أحد أحياء الجانب الأيسر من الموصل 400 كلم شمال بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، إن" شرطة نينوى قامت بحملة تفتيش وتنفيذ أوامر قبض وفق معلومات استخباراتية، أسفرت عن إلقاء القبض على 20 عنصرا من عصابات داعش."

وأشار المصدر إلى أنه "تم إلقاء القبض عليهم في منطقة حي الانتصار في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وكان مصدر عسكري عراقي قد أعلن في وقت سابق اليوم اعتقال تسعة قياديين من عناصر تنظيم داعش بينهم سعوديون وسوريون ومصري في غرب وجنوب الموصل.

وتشهد محافظة نينوى أعمال عنف تنفذها خلايا عناصر التنظيم النائمة من وقت لآخر مستهدفة القوات الأمنية العراقية وذلك على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القضاء على تنظيم "داعش" عسكريا في البلاد.