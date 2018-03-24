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منع رئيس بيرو السابق من السفر

10:23 م السبت 24 مارس 2018
منع رئيس بيرو السابق من السفر

ليما (د ب أ)

أصدرت السلطات القضائية في بيرو، أمرًا بمنع الرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي 79 عامًا من السفر، بعد يوم من تقديمه استقالته بسبب اتهامات بالفساد.

وذكرت وسائل الإعلام في بيرو، نقلًا عن دوائر قضائية اليوم السبت، أن كوتشينسكي لن يسمح له بمغادرة البلاد خلال الثمانية عشر شهرًا المقبلة.

وتولى نائب رئيس الجمهورية مارتن فيتسارا 55 عامًا، منصب الرئاسة يوم أمس.

يُذكر أن كوتشينسكي المنحدر من أصول ألمانية، قدم استقالته ليستبق إجراءات عزله من منصبه.

ويتهم كوتشينسكي الليبرالي التوجه والمستثمر المصرفي السابق، بأنه تورط لأعوام عدة في فضيحة فساد عمت البلاد جميعا وأحاطت بشركة الإنشاءات البرازيلية أوديبريشت.

رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي

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