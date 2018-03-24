رئيس وزراء مالي يصل إلى مدينة جاو شمال شرقي البلاد

نواكشوط (د.ب.أ)

وصل رئيس الوزراء المالي سوميلو بوبيى مايجا، اليوم السبت، إلى مدينة جاو كبرى مدن إقليم أزواد المالي المطالب بالانفصال عن الدولة المالية.

وبحسب مصادر محلية، فقد أجرى مايجا خلال الزيارة، مباحثات مع قادة الحركات العربية بمنزل هنون ولد أعل منسق ائتلاف الحركات الأزوادية.

وتناولت المباحثات سبل تنفيذ اتفاق الجزائر المدعوم من المجتمع الدولي والمتعثر منذ توقيعه في عام 2015 بين الحكومة المالية وحركات التمرد الأزوادية.

وقد أكدت المجموعة العربية تمسكها باتفاق الجزائر وطالبت قادتها باعتقال ومعاقبة المسؤولين عن الأحداث العنصرية الأخيرة التي كادت تعصف بوقف إطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء المالي قد زار أمس الجمعة مدينة كيدال التي لم يزرها مسؤول حكومي مالي منذ سبع سنوات والتقى قادة حركات متمردة في المدينة.

وتسعى مالي من خلال اتفاق الجزائر لاستعادة سيادتها على أقاليم الشمال واستتباب الأمن واستئصال الجماعات الإسلامية المسلحة.