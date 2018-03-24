صديق الجاسوس الروسي: سكريبال طلب العفو من بوتين

لندن/موسكو (د ب أ)

قال فلاديمير تيموشكوف، صديق الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، الذي تعرض لحادث تسميم مؤخرًا، أن سكريبال كتب رسالة للرئيس فلاديمير بوتين طلب فيها عفوًا كاملًا.

وقال تيموشكوف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نشرت اليوم السبت: "لقد أبلغني بأنه كتب إلى فلاديمير بوتين، مطالبًا إياه بالعفو الكامل وأن يسمح له بزيارة روسيا".

ولم يذكر تيموشكوف متى تم إرسال الرسالة المزعومة، ونفى الكرملين أن يكون قد تلقى مثل هذه الرسالة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم السبت ردا على سؤال لوكالة أنباء ريا نوفوستي: "الأمر غير صحيح".

وذكر تيموشكوف إنه تمكن من لقاء سكريبال في 2012 عن طريق ابنته يوليا وتحدث معه هاتفيا لمدة نصف الساعة. وأضاف أن سكريبال "نفى أن يكون خائنا"، وأوضح أن سكريبال يعتقد أن القسم الذي أداه كان يتعلق بوطنه الاشتراكي الاتحاد السوفيتي وليس روسيا.

وأضاف أن سكريبال أبلغه بأنه "ندم على أن أصبح عميلا مزدوجا" مشيرا إلى أن ذلك "أفسد كل شيء في حياته".

وأدين سكريبال بالتجسس في روسيا عام 2006 وجاء إلى بريطانيا ضمن صفقة تبادل سجناء عام 2010، وتنفي روسيا تورطها في تسميمه.