العثور على متفجرات وأسلحة في موقع احتجاز الرهائن بفرنسا

باريس (د ب أ)

عثر محققون في قضايا الإرهاب بجنوب فرنسا، على متفجرات محلية الصنع وأسلحة في المتجر (السوبر ماركت) الذي شهد عملية احتجاز رهائن أمس الجمعة.

وبالإضافة إلى القنابل، تم العثور على مسدس عيار 65ر7 مليمترا وسكين صيد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر قضائية اليوم السبت.

وقتل محتجز الرهائن ويدعى "رضوان" 25 عامًا، بالرصاص مساء الجمعة في السوبرماركت في بلدة تريب الواقعة جنوب غربي فرنسا على مشارف مدينة كركاسون، وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص بالإضافة للمهاجم.