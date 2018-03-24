 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار الإسكندرية مباراة مصر والبرتغال انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

العثور على متفجرات وأسلحة في موقع احتجاز الرهائن بفرنسا

08:32 م السبت 24 مارس 2018
العثور على متفجرات وأسلحة في موقع احتجاز الرهائن بفرنسا

أرشيفية

باريس (د ب أ)

عثر محققون في قضايا الإرهاب بجنوب فرنسا، على متفجرات محلية الصنع وأسلحة في المتجر (السوبر ماركت) الذي شهد عملية احتجاز رهائن أمس الجمعة.

وبالإضافة إلى القنابل، تم العثور على مسدس عيار 65ر7 مليمترا وسكين صيد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر قضائية اليوم السبت.

وقتل محتجز الرهائن ويدعى "رضوان" 25 عامًا، بالرصاص مساء الجمعة في السوبرماركت في بلدة تريب الواقعة جنوب غربي فرنسا على مشارف مدينة كركاسون، وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص بالإضافة للمهاجم.

فرنسا الإرهاب احتجاز رهائن

الخبر التالى:

الكوريتان تتفقان على محادثات تمهيدية قبل لقاء القمة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان