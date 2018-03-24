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زلزال بقوة 3ر6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

05:54 م السبت 24 مارس 2018
زلزال بقوة 3ر6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

واشنطن (أ ش أ)

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم السبت، أن زلزالا بلغت شدته 3ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الشمالي الشرقي لبابوا غينيا الجديدة، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن مركز الزلزال وقع على عمق 68 كيلومترا (40 ميلا) وعلى بعد نحو 180 كيلومترا جنوب غرب منطقة (رابول) في جزيرة (نيو بريتين)، مشيرة إلى أنه لم تصدر تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) عقب الزلزال.

 

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