الإمارات تدين تفجير الإسكندرية الإرهابي



أبوظبي (أ ش أ)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم في حي رشدي وسط مدينة الإسكندرية.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن دولة الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي والإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأضاف البيان أن الإمارات تجدد تضامنها ووقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر قيادة وحكومة وشعبا وتؤكد موقفها الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأعربت الوزارة، عن تعاطف دولة الإمارات العربية المتحدة العميق وتعازيها الصادقة لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي، سائلة المولى- عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب الشعب المصري الشقيق كل مكروه.