مئات الآلاف يتظاهرون في أمريكا احتجاجًا على العنف المسلح

واشنطن (د ب أ)

ينظم مئات الآلاف، معظمهم من الشباب الأمريكيين، مظاهرات حاشدة اليوم السبت، في واشنطن، للاحتجاج على العنف المسلح في البلاد، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على مجزرة وقعت في إحدى المدارس بولاية فلوريدا.

وتوقعت الشرطة أن يصل عدد المشاركين في مظاهرة "مسيرة من أجل حياتنا"، إلى ما لا يقل عن نصف مليون شخص – ولو تحقق ذلك ستكون واحدة من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الأمريكية في تاريخها الحديث.

وقبل بداية المظاهرة الرئيسية بساعات، احتشد آلاف المواطنين بين البيت الأبيض ومبنى الكونجرس حاملين الملصقات واللافتات.

كما أعلن عن تنظيم مسيرات مماثلة في مدن أمريكية أخرى مثل نيويورك وفيلادلفيا.

وأعلنت جهات عديدة تضامنها مع المتظاهرين الأمريكيين، من بينها مظاهرات متفرقة في ألمانيا.

ولا يقيم الرئيس دونالد ترامب حاليا في البيت الأبيض بواشنطن، حيث توجه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد) إلى مقره الخاص الفاخر في مار آلاجو.

يقوم على تنظيم المظاهرة الحاشدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن طلاب مدرسة مارجوي ستونمان دوجلاس العليا في باركلاند بولاية فلوريدا، وهي المدرسة التي شهدت قيام شاب في التاسعة عشرة من عمره يوم 14 فبراير الماضي، بقتل 14 شابًا وثلاثة من الكبار.

ومنذ ذلك الوقت بدأ التلاميذ الذين نجوا من الحادث حملة احتجاجات ضد العنف المسلح للمطالبة بقوانين أشد صرامة فيما يخص امتلاك الأفراد في أمريكا للأسلحة، وتحولت هذه الحملة إلى حركة احتجاجات شاملة في جميع أنحاء البلاد، انضم إليها كثير من الآباء والأمهات.