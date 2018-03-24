الأحد.. كتائب القسام تجري "مناورات دفاعية" في قطاع غزة

غزة (د.ب.أ)

أعلن الجناح العسكري لحركة "حماس" الإسلامية كتائب القسام، اليوم السبت، أنها ستجرى "مناورات دفاعية" غدًا الأحد في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الكتائب، إن المناورات ستحمل اسم "الصمود والتحدي" وأنه مخططٌ لها مسبقاً.

وأضاف البيان "سيسُمع خلال المناورات أصوات إطلاق نارٍ وانفجارات وسيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية خلال المناورات الدفاعية".

ولم يورد البيان مزيد ا من التفاصيل أو يحدد موعدا لانتهاء المناورات التي تعد الأولى من نوعها بصورة علنية لكتائب القسام في قطاع غزة.

وتأتي مناورات القسام بعد سلسلة مناورات أجراها الجيش الإسرائيلي مؤخرا قرب قطاع غزة، من بينها مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسيطر حماس على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007 وتعرض القطاع منذ ذلك الوقت لثلاث حروب إسرائيلية أخرها صيف عام 2014 وأدت لمقتل أكثر من ألفي فلسطيني.