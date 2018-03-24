رئيس كوريا الجنوبية يزور الامارات اليوم لتعزيز العلاقات الثنائية

سول - (د ب أ):

يزور رئيس كوريا الجنوبية، مون جي إن الامارات، مساء اليوم السبت، لتعزيز العلاقات الثنائية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

ويعقد رئيس كوريا الجنوبية اجتماع قمة مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية لتصل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الخاصة.

وسيوقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم بين البلدين.

وسيقوم رئيس كوريا الجنوبية بزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير.

وتعتبر الإمارات شريكا تجاريا رئيسيا ومها لكوريا الجنوبية وأحد أكبر المستوردين للمنتجات الدفاعية الكورية الجنوبية في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد أنهى اليوم زيارته لفيتنام وتناول طعام الافطار مع مواطنين فيتناميين في مطعم بوسط العاصمة الفيتنامية هانوي.