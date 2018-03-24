الدفاع المدني السوري: مقتل 7 أشخاص وإصابة 25 في انفجار بإدلب

دمشق- (د ب أ):

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة، وسط مدينة إدلب بشمال غرب سوريا، اليوم السبت.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "سبعة أشخصا قتلوا وأصيب أكثر من 25 آخرين في انفجار سيارة أمام المستشفى المركزي في مدينة إدلب".

وتشهد مدينة إدلب تفجيرات متكررة بسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة، وسط ازدحام كثيف تعيشه المحافظة نظراً حركة النزوح من ارياف حلب وحماة.