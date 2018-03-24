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السفارة الأمريكية لدى ليبيا ترحب باجتماعات توحيد الجيش الليبي في القاهرة

11:36 ص السبت 24 مارس 2018
السفارة الأمريكية لدى ليبيا ترحب باجتماعات توحيد الجيش الليبي في القاهرة

القاهرة- (مصراوي):

رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا باجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية والتي اختتمت اليوم، السبت، جولتها السادسة في القاهرة، بحسب ما نقله موقع المرصد الليبي.

وقالت السفارة، في إيجاز صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه: " في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على تعزيز المصالحة السياسية يظل من الأهمية بمكان أن تحقق ليبيا مؤسسات أمنية أكثر فعالية، وشمولية وخاضعة للمساءلة وقادرة على دحر الإرهاب وتأمين الحدود".

كما أكدت السفارة أن الاجتماعات المنعقدة في القاهرة تهدف إلى دعم الجهود الليبية لتوحيد، وتقوية القوات المسلحة الليبية تحت إشراف سلطة مدنية.

السفارة الأمريكية يبيا لجيش الليبي لقاهرة

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