السفارة الأمريكية لدى ليبيا ترحب باجتماعات توحيد الجيش الليبي في القاهرة

القاهرة- (مصراوي):

رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا باجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية والتي اختتمت اليوم، السبت، جولتها السادسة في القاهرة، بحسب ما نقله موقع المرصد الليبي.

وقالت السفارة، في إيجاز صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه: " في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على تعزيز المصالحة السياسية يظل من الأهمية بمكان أن تحقق ليبيا مؤسسات أمنية أكثر فعالية، وشمولية وخاضعة للمساءلة وقادرة على دحر الإرهاب وتأمين الحدود".

كما أكدت السفارة أن الاجتماعات المنعقدة في القاهرة تهدف إلى دعم الجهود الليبية لتوحيد، وتقوية القوات المسلحة الليبية تحت إشراف سلطة مدنية.