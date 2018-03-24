لافروف: بريطانيا تجوب العالم لحض الدول على اتباع أجندتها ضد روسيا

موسكو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مبعوثي بريطانيا يجوبون العالم مطالبين الدول الأخرى باتباع أجندتها، حول قضية تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق الكولونيل سيرجي سكريبال وابنته.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن تعليق لافروف جاء ردا على التقارير الاخبارية التي أفادت بأن هناك احتمالية لقيام العديد من الدول الأوروبية باستدعاء دبلوماسييهم المتواجدين في روسيا، على خلفية الاعتداء على سكريبال، الذي تم العثور عليه هو ونجلته في حالة صحية حرجة جراء تعرضهما لاستنشاق غاز أعصاب في بريطانيا.

وأبدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أمس الجمعة، أسفها إزاء قرار الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره لدى روسيا ماركوس إيديرير للتشاور، وذلك في ظل التوتر بين الجانبين على خلفية اتهام موسكو بالوقوف خلف الهجوم بغاز الأعصاب على ضابط الاستخبارات الروسي السابق ونجلته في بريطانيا.

وجددت قضية سكريبال التوتر بين موسكو وبروكسل، إذ أعلن مسئولون أوروبيون، أمس أول الخميس، اعتزام عدد من دول الاتحاد سحب دبلوماسييهم من روسيا أو طرد الدبلوماسيين الروس من أراضيهم، بعد أن قررت لندن طرد 23 دبلوماسيا روسيا لديها، وردت موسكو بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين البريطانيين.