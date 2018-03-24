الكرملين ينفي ماتردد عن ارسال سكريبال رسالة إلى بوتين

موسكو (د ب ا)

نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، السبت، المعلومات، التي نشرتها وسائل إعلام، حول إرسال العقيد السابق في الاستخبارات الحربية الروسية سيرجي سكريبال، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونفى بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الصدد لوكالة "سبوتنيك"، المعلومات، التي نشرتها وسائل إعلام، حول إرسال سكريبال، رسالة إلى بوتين، يطلب فيها العودة إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "لا هذا غير صحيح".

كانت شبكة "بي بي سي" البريطانية قد نشرت تصريحات لفلاديمير تيموشكوف، زميل سابق لسكريبال، قال فيها إن الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية اتصل هاتفيا بالرئيس الروسي، وطلب العفو عنه، والسماح له بالعودة إلى روسيا.

كانت السلطات البريطانية قد اتهمت روسيا بتسميم سكريبال وابنته يوليا بمادة سامة في لندن، فيما تنفي موسكو أي ضلوع لها في الحادث.

وتبادلت روسيا وبريطانيا طرد الدبلوماسيين.