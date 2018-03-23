ماكرون يعلن حصيلة العمل الإرهابي في فرنسا: 3 قتلى و١٦ جريحا

باريس - (أ ش أ)

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن العمل الارهابي الذي وقع في جنوب فرنسا اليوم الجمعة خلف ثلاثة قتلى و16 جريحا بينهم إثنان على الأقل في حالة خطرة.

وأكد ماكرون - في مؤتمر صحفي فور وصوله الى باريس قادما من بروكسل ، وعقب لقائه رئيس الوزراء ووزير الداخلية - أن بلاده تعرضت اليوم لهجوم ارهابي في مدينتي كاركاسون وتريب بجنوب البلاد.

وأشاد بالدور البطولي الذي قام به الشرطي الذي تطوع لتبديل نفسه برهائن ، مما أسفر عن تعرضه لاصابة خطيرة ، وكذلك بسرعة تدخل قوات الأمن للتعامل مع المعتدي.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن التحقيق سيكشف الظروف التي أدت الى تطرف المهاجم وكيف حصل على السلاح.

وفي سياق متصل ، قامت الشرطة بمداهمة الحي الذي يقطن بِه المهاجم بمدينة كاركاسون والذي تبين أنه يدعى رضوان لاكديم (25 عاما) ، وهو فرنسي من أصول مغربية مسجل على قائمة التطرف لدى أجهزة الأمن.