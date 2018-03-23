مجدلاني: رواتب أسر الشهداء والأسرى غير خاضعة للابتزاز الأمريكي

رام الله - (أ ش أ)

أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن رواتب أسر الشهداء والأسرى غير خاضعة للابتزاز السياسي الأمريكي وأن القيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لهذا الملف ، فهؤلاء أسرى حرية وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال.

وأضاف مجدلاني ـ في تصريح اليوم الجمعة ـ إن مصادقة الكونجرس الأمريكي على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء ، وتحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس دونالد ترامب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قرارا يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن ، التي قد تصل الى 300 مليون دولار ، هو استمرار للسياسة الأمريكية ضد القيادة والشعب الفلسطيني.

وتابع " على إدارة ترامب أن تفهم جيدا أن الشعب الفلسطيني لا يشترى بالمال السياسي ، فهو صاحب قضية وطنية دفع من أجلها الآلاف من الشهداء والأسرى".

وقال مجدلاني " إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تدفع ومن أموال الضرائب الأمريكية ملايين الدولارات للقتلة من المستوطنين وجنود الاحتلال ، وتخصص رواتب لأسرهم ، ويقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم حكومة الاحتلال وإدارة ترامب شريكتها بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي ، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه".

وأضاف "إن الإدارة الأمريكية تفتح ملفات سابقة تم طرحها ورفضت ولم تقدم أي جديد سياسي ، بل تتبنى مطالب حكومة نتنياهو وتعمل على ترجمتها على أرض الواقع ، والشعب الفلسطيني يواجه الآن احتلالا مشتركا أمريكيا إسرائيليا ، ولكنه لن يتنازل عن أي ملف وطني ولن يستجيب للشروط الأمريكية".

ودعا مجدلاني دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين للانخراط أكثر في الملف الفلسطيني وسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لإنقاذ حل الدولتين.