ترامب يتراجع عن استخدام الفيتو ويوقع مشروع قانون الإنفاق

كتب - هشام عبد الخالق:

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مشروع قانون الإنفاق لتمويل الحكومة بقيمة 1.3 تريليون دولار، لتفادي تكرار إغلاق الحكومة، حسب ما ذكر موقع USA Today.

وقال ترامب: إن "أقصى ما أطمح إليه هو جعل أمريكا آمنة، وهناك العديد من الأشياء غير راض عنها، ولن أوقع على قانون إنفاق مثل هذا مرة أخرى".

وكان ترامب هدد الجمعة، باستخدام حق النقض لرفض مشروع قانون الإنفاق، الذي وافقت عليه حكومته بالفعل، وذلك بعد شكواه من أن المشروع يغفل مسألتين رئيسيتين في مجال الهجرة، هما برنامج الحالمين، وعدم تمويل - بشكل كامل - جدار حدودي مع المكسيك.

وأعلن ترامب عن نيّته لعقد مؤتمر صحفي حول توقيع مشروع الإنفاق، وذلك في اجتماع مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، ولكن لم يتضح بعد إذا ما كان سيتلقي أسئلة خلاله.