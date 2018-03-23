المؤبد لطالب لجوء عراقي أدين بمحاولة قتل 93 شخصًا في لندن

لندن - (أ ش أ)

قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد لطالب اللجوء العراقي أحمد حسن، بعد أن أدين بمحاولة القتل في التفجير الذي استهدف محطة "بارسونز جرين فجر" لقطارات الأنفاق في لندن في ساعة مزدحمة.

ولن تتاح للمراهق العراقي (18 عامًا) فرصة المطالبة بإطلاق سراحه قبل 34 عامًا على الأقل.

وأدانت المحكمة حسن، في وقت سابق هذا الشهر، بمحاولة قتل 93 شخصًا في الحادث الذي وقع في 15 سبتمبر العام الماضي، والذي تسبب في إصابة 30 شخصًا.

ورفضت هيئة المحلفين تبريره بأنه حاول تقليد الممثل الأمريكي توم كروز في فيلم "المهمة المستحيلة"، لتقرر إدانته.

واستمعت المحكمة كيف تظاهر المراهق العراقي بالانخراط مع برنامج "منع" الحكومي لمكافحة الإرهاب في الوقت الذي كان يخطط فيه لشن هجومه في لندن.

كان حسن قد أبلغ المحققين أثناء استجوابه أنه حاول تنفيذ التفجير ثأرًا لوالده الذي قتل في غارات للتحالف الدولي في العراق.

وقال القاضي إنه "من حسن الحظ" أن القنبلة الرئيسية لم تنفجر بالكامل، مضيفًا أنه يرى أن جريمة الشروع في القتل "عمل إرهابي".

كان طالب اللجوء العراقي قد وصل إلى بريطانيا في شاحنة بعد أن أمضى بعض الوقت في مخيم اللاجئين في كاليه بفرنسا، وأحيل إلى الخدمات الاجتماعية في ساري، وهو إجراء اعتيادي لكل طالبي اللجوء من الأطفال الذين يصلون إلى بريطانيا دون رفقة بالغين.