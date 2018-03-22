أهم التصريحات في 24 ساعة: عجزنا التجاري 800 مليار دولار

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العجز التجاري لدى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ حوالي 800 مليار دولار أمريكي، فيما أبلغ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية هي جزء من الحل لأزمة اليمن، واعتبر المسئول الليبي السابق في نظام القذافي، أحمد قذاف الدم أن ما يواجهه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي هو انتقام إلهي بسبب تشجيعه على ضرب حلف الناتو لنظام القذافي في ليبيا.