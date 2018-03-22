 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ريهام سعيد شعب ورئيس انتخابات الرئاسة عيد الأم العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

أهم التصريحات في 24 ساعة: عجزنا التجاري 800 مليار دولار

11:49 م الخميس 22 مارس 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: عجزنا التجاري 800 مليار دولار

دونالد ترامب

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العجز التجاري لدى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ حوالي 800 مليار دولار أمريكي، فيما أبلغ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية هي جزء من الحل لأزمة اليمن، واعتبر المسئول الليبي السابق في نظام القذافي، أحمد قذاف الدم أن ما يواجهه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي هو انتقام إلهي بسبب تشجيعه على ضرب حلف الناتو لنظام القذافي في ليبيا.

دونالد ترامب العجز التجاري الولايات المتحدة وزير الدفاع الأمريكي محمد بن سلمان

إعلان

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان