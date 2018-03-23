استقالة مستشار ترامب للأمن القومي هربرت ماكماستر

( مصراوى )

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، الخميس، بأن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هربرت ماكماستر، قدم استقالته وتم تعيين جون بولتون بديلا له.

وقال مسئولون في البيت الأبيض لصحيفة نيويورك تايمز إن ماكماستر سوف يتقاعد أيضًا من القوات المسلحة الأمريكية. وأضاف أحد المسئولين أنه ناقش خلال الفترة الأخيرة مستقبله المهني مع الرئيس دونالد ترامب، ولكنه قرر أن ينهي مسيرته بصورة أسرع حيث الأنباء عن مغادرة منصبه ألقت بظلالها على مشاوراته مع المسئولين الأجانب.

وأكد المسئولون على أن رحيل مكماستر كانت قرارا مشتركًا ووديًا، ولا علاقة له بإقالة وزير الخارجية ريكس تيليرسون قبل أيام.

وجاءت استقالة مكماستر بعد ساعات من استقالة جون دود، المحامي الشخصي للرئيس ترامب في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وتأتي الاستقالة بعد أيام من دعوة "دود" لوزارة العدل الأمريكية لغلق التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، والذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر، الذي دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان البيت الأبيض لعدم إقالته قبل انتهائه من التحقيقات في التواطؤ المحتمل لحملة ترامب الانتخابية مع روسيا.

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