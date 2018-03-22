البحرية الروسية: تسلمنا 6 غواصات كهربائية غير نووية

موسكو - (أ ش أ(

أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي اللواء البحري، ألكسندر فيتكو، أن أسطوله تسلم منذ عام 2015، العديد من القطع البحرية الحربية.

وأكد فيتكو - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - أن الأسطول تسلم فرقاطتين جديدتين، 6 غواصات كهربائية غير نووية مزودة بالصواريخ المجنحة، 10 زوارق لمكافحة الضفادع البشرية وللدوريات.

وأضاف : أن "أسطوله تسلم أيضًا قاطرتين ومنصتين للغواصين ورافعة عائمة . وباشرت كل تلك المعدات البحرية بأداء المهام الموكلة إليها في البحرين الأسود والمتوسط".

وقال اللواء ألكسندر فيتكو إن العام الماضي شهد تشكيل لواء الغواصات المرابط في ميناء نوفوروسيسك الروسي، على الشاطئ الشرقي للبحر الأسود بغرض إعادة إحياء أسطول الغواصات الروسية في البحر الأسود.