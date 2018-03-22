بوتين يوافق على دعوة البشير لزيارة السودان

مصراوي

ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قَبِل دعوة من نظيره السوداني عمر البشير لزيارة السودان.

ووافق الرئيس الروسي - في اتصال هاتفي مع نظيره السوداني - على جدولة ديون بلاده على السودان، مؤكدًا مواصلة موسكو الدعم وزيادة الاستثمارات في السودان في مجالات الطاقة والنفط والغاز وتعدين الذهب.

وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها للمستوى الاستراتيجي.

من جهته، هنأ البشير الرئيس الروسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتجديد ثقة الشعب الروسي في قيادته، وشكره على رغبتهم الصادقة في مساعدة السودان اقتصاديا وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية.

من جهة أخرى، قال حاتم حسن بخيت، وزير الدولة بالرئاسة السودانية مدير عام مكاتب الرئيس، إن الرئيس البشير وجه جهات الاختصاص بالترتيب الجيد لزيارة الرئيس بوتين وإعداد مشروعات الاستثمار المشترك وفق رؤية لبناء علاقة استراتيجية مع روسيا.