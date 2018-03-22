إسرائيل تفتح تحقيقًا في فضيحة اختراق بيانات شخصية بـ "فيسبوك"

تل أبيب (د ب أ)

فتحت وزارة العدل في إسرائيل، اليوم الخميس، تحقيقا بشأن انتهاكات محتملة لقوانين الخصوصية، بعدما تم الكشف عن أن شركة الاستشارات البريطانية " كامبريدج أناليتيكا" قد استخدمت بشكل غير ملائم بيانات نحو 50 مليون مستخدم على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وأخطرت هيئة حماية الخصوصية الإسرائيلية، وهي فرع من وزارة العدل، شركة فيسبوك أنها فتحت تحقيقًا "عقب تقارير عن نقل بيانات شخصية من فيسبوك إلى كامبريدج أناليتيكا واحتمال حدوث انتهاكات أخرى لقانون الخصوصية فيما يتعلق بالإسرائيليين".

وسينظر التحقيق فيما إذا كان "قد تم استخدام البيانات الشخصية للإسرائيليين بشكل غير قانوني، و بطريقة تنتهك حقهم في الخصوصية وبنود قانون الخصوصية الإسرائيلي".

وتم وضع كامبريدج أناليتيكا، ومقرها بريطانيا، تحت المجهر مطلع الأسبوع، عندما أبلغ مسرب معلومات، ساهم في تأسيس الشركة، صحيفة" جارديان" البريطانية بأنه قد جرى الحصول على معلومات من نحو 50 مليون مشترك في فيسبوك بدون موافقتهم، في عمل قامت به لصالح الحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترامب عام 2016.

وتنفي كامبريدج أناليتيكا، الاتهامات بارتكاب أي مخالفات، وتواجه فيسبوك تحقيقًا من جانب لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، إذ أقر مديرها التنفيذي مارك زوكربرج أمس الأربعاء بأن عملاق التواصل الاجتماعي "ارتكب أخطاء" وتورط في "خيانة الأمانة".