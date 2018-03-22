الخارجية العراقية تدين اعتداءات تركيا على الحدود

مصراوي

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية.

وقال ‏المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد محجوب، في بيان صحفي، إن "وزارة الخارجية العراقية تدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية، وآخرها القصف الذي طال قرى ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل، والذي أدى الى استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل".

وأضاف، "الوزارة تستنكر استمرار هذه التجاوزات التي تطال المدنيين العزل من أبنائنا في كردستان، والتي لا تخدم تطور العلاقات مابين البلدين الجارين".

وأكد أن الوزارة "تؤكد موقفها الرافض لتواجُد أي قوات على الاراضي العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أي دولة من دول الجوار".

يذكر أن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بلغ، أمس الأربعاء، وكيل وزير الخارجيَّة التركيَّة أحمد يلدز، رفض العراق القيام بعمليات عسكرية على أراضيه وخرق الحدود، فيما دعا يلدز إلى الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المُشترَكة التركـيَّة-العراقـيَّة في أنقرة في الفترة المقبلة.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - في وقت سابق - بسحق المسلحين في شمال العراق قريبًا، وذلك بعد أن قال وزير خارجيته الأسبوع الماضي إن أنقرة وبغداد ستشنان هجوما مشتركا على المقاتلين الأكراد في العراق.