حكومة فلسطين: حماس مسؤولة عن استهداف موكب الحمد الله في غزة

رام الله (د ب أ)

قالت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الخميس، إن حركة حماس لا تزال مسؤولة عن استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة، وذلك بعد إعلان الحركة عن قتل المشتبه به الرئيسي في الحادثة.

واعتبر الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، أن حماس "ما زالت تنتهج نفس النهج في لجوئها إلى رسم وتنفيذ سيناريوهات مشوهة، واختلاق روايات واهية لا تتفق مع المنطق".

وقال المحمود إن "محاولات حماس بث الإشاعات وإلصاق تهمة محاولة الاغتيال الإرهابية الجبانة بالدولة ومؤسساتها، لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن أن يقبل به العقل والوعي البشري، ولا يمكن أن يلامس أدنى درجات الحقيقة والمعقولية".

وأضاف أن الحكومة "تجدد تأكيدها على أن حماس، هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن محاولة الاغتيال الاجرامية الإرهابية بحق الحمد الله، ما يؤكد ضرورة تسليم الأمن في قطاع غزة للحكومة".

وكانت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" في غزة أعلنت اليوم مقتل المشتبه به الرئيسي بتفجير موكب الحمد الله الأسبوع الماضي، وأحد مساعديه واثنين من عناصرها خلال اشتباك مسلح.

وكانت عبوة جانبية قد انفجرت في موكب الحمد الله لدى وصوله إلى قطاع غزة يوم 13 من الشهر الجاري، ما أسفر عن عدد من الإصابات الطفيفة وتضرر ثلاث سيارات كانت ضمن الموكب.

واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال الحمد الله الذي كان يرافقه رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج وهو ما رفضته الحركة.