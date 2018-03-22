ما هي الكيانات المُدرجة على "قائمة الإرهاب القطرية"؟

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت قطر، فجر اليوم الخميس، قائمتها الأولى للإرهاب التي ضمّت 19 شخصًا و8 كيانات بعد أكثر من 9 أشهر من أزمتها مع دول الرُباعي العربي، فيما يُعد تراجعًا واضحًا في موقفها.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، يونيو الماضي، مُتهمة إياهل بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة إنكاره بشدة وتعتبر المقاطعة "حصارًا ينتهك سيادتها".

وبينما لم يتسنَ الحصول على معلومات عن شركات "الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات، الاهتداء للمفروشات والديكور، تفتناز للتجارة والمقاولات" القطرية، نستعرض أبزر المعلومات عن باقي الكيانات المُدرجة على قائمة الإرهاب القطرية:

جبل عمر للتجارة والمقاولات:

شركة قطرية تُعني بقطاع التجارة والمقاولات. ولم يتوافر مزيد من المعلومات عن الشركة سواء من خلال موقعها الإرسمي أو عبر صفحتها على فيسبوك.

ولم تتفاعل الشركة على صفحتها على فيسبوك، التي تضم 70 متابعًا، منذ 23 يوليو 2017 في منشور أعلنت فيه عدد من الوظائف الشاغرة داخلها، بينها وظائف "مدير تسويق لديه خبرة فى مجال المقاولات بالدوحة، سكرتيرة تجيد اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة، فنى تبريد وتكييف".

خبرات للتجارة والمقاولات:

شركة قطرية خاصة تأسّست عام 2011، وتُعنى بقطاع التجارة والمقاولات العامة والصيانة والديكورات الداخلية والخارجية.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لها، تأسّست "خبرات" من قِبل رجل الأعمال القطري محمد جابر مشعب، الذي برز كمقاول رئيسي للبناء بقيادة ذات رؤية وخبرة عالية في الإدارة. وتتسم الشركة بامتلاك ورشتين محترفتين تقوم بتصنيع أعمال الجبس والصلب.

الذهبية للمظلات والخيام:

تُعرّف نفسها على صفحتها على فيسبوك، بأنها من أكبر الشركات في قطر ومن أوائل الشركات المُصنّفة لدى لجنة المشتريات الحكومية.

تتميز بإتاحة جميع أنواع المظلات، وسواتر قماش وسواتر خشبية. تضم 309 مُتابعين على صفحتها على فيسبوك.

جمعية الإحسان الخيرية في اليمن:

رأس عبدالله اليزيدي جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، والتي تستضيف فعاليات مع مؤسسة الرحمة الخيرية الداعمة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وفي يونيو 2017، تعاونت الجمعية مع مؤسسة قطر الخيرية لتنفيذ مشاريع في اليمن، وذلك بناءً على تقارير صادرة عن الجمعية الخيرية اليمنية.

واعتبارًا من يوليو 2017، حددت جمعية الإحسان الخيرية المؤسسات القطرية: راف ومؤسسة عيد الخيرية وقطر الخيرية كـ "شركاء لها في التنمية" على موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويتم الإشراف على مبادرات مؤسسة قطر الخيرية في اليمن من قِبل نصر قائد، الزعيم الذي يعمل كمدير لعمليات مؤسسة قطر الخيرية في اليمن منذ منتصف عام 2015.

تنظيم ولاية سيناء:

تعد أقوى التنظيمات المسلحة في سيناء، التي تشن هجمات تستهدف الجيش والشرطة. وكان يُعرف مسبقا باسم "أنصار بيت المقدس" قبل إعلان ولائه لتنظيم داعش بزعامة أبوبكر البغدادي في نوفمبر 2014.

وظهر أعضاء التنظيم بعد انتفاضة يناير 2011 عندما التحق مسلحون فلسطينيون بجماعة "التوحيد والجهاد" ومقرها سيناء، وشكّلوا معًا "أنصار بيت المقدس".

وينشط التنظيم في شبه جزيرة سيناء، ويعتقد أن عناصره يحتمون داخل كهوف في جبل "الحلال" الذي يقع في وسط سيناء التي تحدد فيها اتفاقية كامب ديفيد للسلام عدد قوات الجيش المصري وتسليحه. وبدأ عملياته في سيناء بعد ثورة يناير عام 2011 مباشرة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

ومن أبرز العمليات التي تبناها التنظيم داخل مصر: تفجير خط أنبوب تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن، محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في 5 سبتمبر 2013، ومقتل 25 من مجندي الأمن المركزي في كمين نصبه لهم أفراد التنظيم في 19 أغسطس 2013، فيما عُرف إعلاميًا باسم "مذبحة رفح الثانية"، تفجير مبنى المخابرات العسكرية في الإسماعيلية في 19 أكتوبر من العام نفسه.