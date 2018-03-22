مستشار الأمن القومي الأفغاني يسعى لمواصلة دعم ألمانيا لبلاده

كابول - (أ ش أ):

قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن مستشار الأمن القومي الأفغاني محمد حنيف أتمار، أكد خلال اجتماعات مع مسئولين ألمان أن الحكومة الأفغانية تعمل على تطبيق استراتيجية الحرب والسلم بشكل متزامن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني قادر شاه، في تصريحات لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، إن أتمار عقد اجتماعات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومستشار الأمن القومي الألماني لميركل جون هاكر، ومسئولين من وزارتي الدفاع والخارجية الألمانية، كما ناقش العلاقات الدبلوماسية والسياسية والأمنية بين البلدين.

وأضاف المتحدث أن زيارة أتمار لألمانيا كانت تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين وتوسيع نطاقها، موضحا أن أتمار شدد خلال اجتماعه مع ميركل ومستشار الأمن القومي لديها على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين بشكل أكبر.

كما شدد خلال الاجتماع على جهود المجتمع الدولي المتزايدة والمُنظَمة ضد الإرهاب وممارسة ضغوط سياسية على البلدان التي توفر ملاذات للإرهابيين.

ووصف مستشار الأمن القومي الأفغاني قرار الحكومة الألمانية بزيادة عدد الجنود في أفغانستان بالأمر "المنطقي" وأن القرار يعد خطوة كبيرة في الحرب ضد الإرهاب.

وأجرى أتمار والمسئولون الألمان نقاشات بخصوص عرض الحكومة الأفغانية الأخير بشأن إجراء محادثات سلام..مشيدًا بدعم برلين إزاء مبادرة السلام التي اقترحتها أفغانستان.

وفي سياق متصل، طلب مستشار الأمن القومي الأفغاني من ألمانيا التعاون فيما يتعلق بتدريب الشرطة الأفغانية وبناء قدراتها، مضيفا أن ألمانيا لعبت دورًا مهما في تدريب الشرطة الأفغانية تدريبًا مهنيًا.مطالبًا بتقديم مزيد من التعاون بهذا الشأن.