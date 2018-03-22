بينهم 4 مصريين.. القائمة القطرية الكاملة للأشخاص والكيانات الإرهابية

كتبت- رنا أسامة:

أصدرت قطر، فجر اليوم الخميس، قائمة للإرهاب ضمّت 19 شخصًا و8 كيانات، فيما يُعد تراجعًا واضحًا في موقفها من الأزمة مع دول الرُباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين).

وتُعد القائمة التي نشرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، أول قائمة تُصدرها الدوحة منذ قرار مكافحة الإرهاب في يوليو الماضي بعد شهر من قطع مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، مُتهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل نفيه وإنكاره وتعتبر المقاطعة "حِصارًا ينتهك سيادتها".

وبحسب القائمة، أُدرِج 12 شخصًا من قطر وهم: (عبدالرحمن عمير راشد النعيمي، سعد سعد محمد شريان الكعبي، عبداللطيف عبدالله صالح محمد الكواري، ابراهيم عيسى حجي محمد الباكر، مبارك محمد مسعد علي العجي، خالد سعيد فضل راشد البوعينين، راشد سالم راشد محمد أبوقبا، محمد فيصل حمد الجبر السويدي، محمد جابر سالم مشعاب، صالح سالم راشد محمد أبوقبا، عبدالله سليمان سعد عبدالله ثامر، عبدالله محمد شاكر شمس الدين الشيباني).

كما ضمّت قائمة الإرهاب القطرية سعوديين اثنين هما: (إبراهيم محمد عبدالرحمن البواردي وعبدالله محمد سليمان المحيسني)، و4 مصريين هم (ضاحي محمد مصطفى مصطفى سنجر، أحمد سمير محمد الحبيب الطنيجر، أحمد عيد سالم الحجاوي، حسن سعد شتيوي). وأردنيين اثنين: (عبدالملك محمد يوسف عثمان عبدالسلام وأشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام).

وفيما يتعلّق بالكيانات المُدرجة، حلّت 6 كيانات قطرية لها وجهة تجارية، وهي "الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات، تفتناز للتجارة والمقاولات، جبل عمر للتجارة والمقاولات، خبرات للتجارة والمقاولات، الذهبية للمظلات والخيام، الاهتداء للمفروشات والديكور"، إضافة إلى جمعية الإحسان الخيرية في اليمن وتنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش.

بدوره، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن إعلان قطر قائمة إرهاب تتضمن من تم إدراجهم في القوائم الثلاث للدول الداعية لمكافحة الإرهاب- يمثل تأكيدا قطريا على الأدلة ضدها. وأبرز هؤلاء الأشخاص عبدالرحمن النعيمي، المدرج على قوائم الإرهاب لوزارة الخزانة الأمريكية، والقطريون" سعد الكعبي، عبداللطيف الكواري، ابراهيم عيسى الباكر".

وقال قرقاش في تغريدة عبر تويتر: "أصدرت وزارة الداخلية القطرية قائمة للإرهاب تضمنت 19 شخصا و8 كيانات، وتضمنت القائمة 10 أشخاص ممن تم إدراجهم سابقا في القوائم الثلاث التي أصدرتها دول المقاطعة".

وتابع الوزير الإماراتي: "بعيدًا عن المكابرة قطر تؤكد الأدلة ضدها وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها".