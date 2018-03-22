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وزير إماراتي: القائمة القطرية تؤكد دعمها للإرهاب والتطرف

09:36 ص الخميس 22 مارس 2018
وزير إماراتي: القائمة القطرية تؤكد دعمها للإرهاب والتطرف

القاهرة (مصراوي)
قال وزير إماراتي إن قائمة الإرهاب التي أعلنتها قطر في وقت مبكر الخميس تؤكد "الأدلة ضدها وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها."

وأصدرت وزارة الداخلية القطرية قائمة للإرهاب تضمنت 19 شخصا و8 كيانات، من بينهم 10 اشخاص أدرجتهم السعودية ومصر والإمارات والبحرين على قوائم الإرهاب من قبل.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على تويتر يقول "بعيدا عن المكابرة قطر تؤكد الأدلة ضدها وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها.".

من بين من تضمنتهم القائمة القطرية جمعية الإحسان الخيرية اليمنية وتنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم داعش، وست كيانات قطرية أخرى، فضلا عن القطري عبد الرحمن عمير راشد النعيمي الذي أدرجته الولايات المتحدة على قوائمها للإرهاب.

وتضمنت إحدى القوائم الثلاث التي أعلنتها دول المقاطعة (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) النعيمي وجمعية الإحسان الخيرية في اليمن التي تعد شريكة لمؤسسة الرحمة الخيرية التابعة للقاعدة.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر في يونيون الماضي متهمة الدوحة "بدعم الإرهاب"، ووضعت 13 مطلبا حتى تعود العلاقات.

ونفت قطر دعمها للإرهاب، ووصفت المطالب بانها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".

 قرقاش

أنور قرقاش قوائم الإرهاب قطر

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