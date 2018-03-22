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الصين تحذر أمريكا من اندلاع حرب تجارية

09:44 ص الخميس 22 مارس 2018
الصين تحذر أمريكا من اندلاع حرب تجارية

رئيس وزراء الصين

بكين (د ب ا)

استبقت وسائل الإعلام الرسمية الصينية العقوبات التجارية المتوقع أن تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس بدعوة الدول " الأخرى للوقوف بحزم" ضد إجراءات " الحمائية " الأمريكية .

وكتبت صحيفة تشاينا ديلي "طالما أنه لا يبدو أن الولايات المتحدة سوف تغير من أسلوبها، فانه يتعين على الدول الأخرى التوقف عن الأمل في أن لا تمسها الإجراءات الحمائية، وأن تصبح أكثر حزما في الوقوف ضد هذه الإجراءات".

وأضافت الصحيفة، وفقا لبحث أجراه بنك تشاينا انترناشوال كابيتال كوربرشن، أنه على الرغم من أن الرسوم الأمريكية سوف تعزز في بادئ الأمر إجمالي الناتج المحلي الأمريكي وتعمل على إبطاء النمو الاقتصادي الصيني، فأنها أيضا سوف تحد من النمو الاقتصادي العالمي.

وقال البيت الأبيض إنه من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عن عقوبات جديدة ضد الصين عقب إجراء تحقيق استمر لأشهر بشأن ما يزعم عن سرقة الصين للملكية الفكرية .

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هذه الإجراءات من الممكن أن تشمل فرض رسوم تتراوح ما بين 30 و 60 مليار دولار، بالإضافة إلى فرض قيود على الاستثمار.

 

 

الصين أمريكا حرب تجارية

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