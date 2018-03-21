وزير الخارجية الألماني يحذر من دوامة تسلح نووي

برلين - (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من دوامة جديدة للتسلح النووي، وأشار لدى تقديمه تقرير الحكومة الألمانية لخفض التسلح في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، بشكل خاص للتسلح النووي في روسيا وكوريا الشمالية.

غير أن ماس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شدد على أن ألمانيا لن تنضم لمعاهدة الأمم المتحد لحظر الأسلحة النووية، وقال: "إن اتفاقية لحظر الأسلحة النووية لا تشمل دول الأسلحة النووية .. لا تؤدي الغرض من ورائها حسب وجهة نظرنا".

وقعت اتفاقية حظر الأسلحة النووية في تموز/يوليو الماضي من قبل 122 دولة من إجمالي الـ 193 دولة الأعضاء بالأمم المتحدة.

ولم تشارك جميع الدول النووية ومعظم الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو" بما فيها ألمانيا في المفاوضات.

وتبرر الحكومة الألمانية موقفها بأن مثل هذه الاتفاقية لن تكون مجدية، طالما لم تنضم إليها جميع القوى النووية وأنها تراهن على خفض التسلح النووي تدريجيا بسبل أخرى.