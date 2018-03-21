متحدث البنتاجون يطالب بوقف العنف فورا في عفرين السورية

واشنطن (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ضرورة وقف العنف فورا في مدنية عفرين السورية وذلك لتخفيف معاناة المدنيين .

وقال المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل أدريان رانكين جالاوي ـ في تصريح لقناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية الأربعاء ـ إننا نشعر بقلق شديد إزاء الوضع الانساني في عفرين، ونطالب كل الأطراف بالحد من العنف، مضيفا أن استمرار العمليات في عفرين سيؤثر بالسلب على الوضع الإنساني خاصة مع انعدام المياه العذبة هناك.

وشدد المتحدث على ضرورة التركيز على التهديد الحقيقي المتمثل في تنظيم "داعش" الإرهابي ، والذي قال " إنه المستفيد الوحيد من هذه الأوضاع".